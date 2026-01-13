PP Ravensburg: Polizeipräsidium Ravensburg führt Prävention gegen Telefonbetrug fort - Bauzaunbanner sollen für Aufmerksamkeit sorgen

Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg (ots)

Auch im Jahr 2026 unternimmt das Polizeipräsidium Ravensburg große Anstrengungen, um zusammen mit weiteren Partnern den Kampf gegen die perfiden Betrugsmaschen zum Nachteil insbesondere älterer Menschen fortzuführen. Diese besonders niederträchtige Kriminalitätsform führt oft zu psychisch erheblich belasteten Opfern, die angerichteten Vermögensschäden summieren sich auf mehrere Millionen Euro. Die verschiedenen Varianten wie der sogenannte Enkeltrick, falsche Polizeibeamte oder Schockanrufe beschäftigen die Sicherheitsbehörden deutschlandweit, in Baden-Württemberg und auch in unserer Region stark. Zu Beginn des neuen Jahres startet das Polizeipräsidium Ravensburg zusammen mit den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und dem Bodenseekreis, den jeweiligen Sportkreisen und weiteren Partnern daher eine neue Präventionskampagne. Hierbei werden präsidiumsweit im öffentlichen Raum und im Bereich von Sportstätten sogenannte Bauzaun-Banner aufgestellt, die auf die verschiedenen Betrugsarten am Telefon aufmerksam machen und klare Verhaltenshinweise geben. Die Banner werden dabei vorzugsweise an stark frequentierten Orten platziert, um von möglichst vielen Menschen wahrgenommen zu werden. Polizeipräsident Uwe Stürmer unterstreicht dazu: "Jedes Opfer, dass wir vor Schaden bewahren können, lohnt unseren Aufwand! Und nur wer informiert ist, kann sich schützen. Wir lassen daher auch in 2026 nicht nach, hier mit großem personellem und materiellem Aufwand bestmöglich aufzuklären und im Idealfall Straftaten zu verhindern, noch bevor sie geschehen - getreu unseres Mottos beim Polizeipräsidium Ravensburg: Unser Ziel - Ihre Sicherheit!"

