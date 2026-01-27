Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Jugendliche von Unbekanntem mit Messer bedroht

Waldbröl (ots)

Am Samstagabend (24. Januar) gegen 19:45 Uhr waren zwei 16-Jährige und ein 15-Jähriger auf Höhe eines alten Supermarktes unterwegs und passierten die Oststraße. Plötzlich tauchte ein Unbekannter vor den Jugendlichen auf, bedrohte sie und zog ein Messer. Als der Unbekannte mit dem Messer eine Bewegung in Richtung des 16-Jährigen aus Gummersbach machte, wehrte dieser die Bewegung mit der Hand ab und schlug den Unbekannten. Daraufhin flüchtete der Unbekannte und verlor dabei das Messer. Der 16-jährige Gummersbacher zog sich leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Der 16-Jährige aus Waldbröl und der 15-jährige Wiehler blieben unverletzt. Das Messer wurde sichergestellt. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die unbekannte männliche Person war circa 175 cm bis 180 cm groß und schlank. Er trug eine graue Wollmütze, eine rote Winterjacke, eine dunkle Jogginghose und weiße Sneaker. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

