Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich

Radevormwald (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag (27. Januar) im Kreuzungsbereich der L130 mit der K6 wurde ein 35-Jähriger schwer verletzt. Ein 59-jähriger Autofahrer aus Wuppertal fuhr gegen 17:10 Uhr in seinem Dacia auf der K6 aus Richtung Remmlingrade kommend in Richtung Önkfeld. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem VW eines 35-Jährigen aus Schwelm, der auf der vorfahrtsberechtigten L130 in Richtung B483 unterwegs war. Der 35-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 59-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Auch er kam in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

