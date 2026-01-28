POL-GM: Bei Alleinunfall mit Auto überschlagen

Bergneustadt (ots) - Am Dienstag (27. Januar) war ein 64-jähriger Gummersbacher mit seinem Mercedes auf der Kölner Straße von Derschlag in Richtung Bergneustadt unterwegs. Gegen 11:30 Uhr kam er, unweit des Bowlingcenters, von der Straße ab, prallte zunächst gegen einen Bordstein und anschließend gegen einen Baum. Der Bergneustädter wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend kam er mit leichten Verletzungen ins ...

