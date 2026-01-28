PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bei Alleinunfall mit Auto überschlagen

Marienheide (ots)

Auf der Straße "Siemerkusen" überschlug sich am Dienstag (27. Januar) ein 18-Jähriger in seinem VW. Der 18-jährige Marienheider fuhr gegen 13:27 Uhr aus Grunewald kommend in Richtung Siemerkusen, als er in einer Linkskurve von der Straße abkam und sich überschlug. Der 18-Jährige konnte sich selbständig aus dem Auto befreien. Er kam mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

