Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Bei Alleinunfall mit Auto überschlagen
Marienheide (ots)
Auf der Straße "Siemerkusen" überschlug sich am Dienstag (27. Januar) ein 18-Jähriger in seinem VW. Der 18-jährige Marienheider fuhr gegen 13:27 Uhr aus Grunewald kommend in Richtung Siemerkusen, als er in einer Linkskurve von der Straße abkam und sich überschlug. Der 18-Jährige konnte sich selbständig aus dem Auto befreien. Er kam mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell