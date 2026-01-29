Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Lindlar (ots)

Auf einen Einbruch wurde ein 23-Jähriger aus Lindlar am Mittwoch (28. Januar) aufmerksam, als ihn sein Smartphone gegen 17:45 Uhr über Bewegungen auf seiner Angelanlage informierte. Auf der Bildübertragung konnte der Lindlarer zwei männliche Personen erkennen, welche sich auf dem Gelände bewegten. Gemeinsam mit einem Bekannten begab sich der 23-Jährige zu seiner Angelanlage in der Straße "Voßbruch". Zu diesem Zeitpunkt hatten die beiden Männer bereits die Türen zu zwei Anglerhütten aufgebrochen und zwei Benzinkanister in ihren Besitz gebracht. Der 23-Jährige stellte die jungen Männer zur Rede und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Durch die Beamten wurde die Identität der Männer festgestellt - es handelte sich um zwei 17-Jährige aus Lindlar. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die Kennzeichen an dem Auto, mit welchem sich die 17-Jährigen zu den Angelteichen begeben hatten, nicht auf dieses zugelassen waren. Auch die Eigentumsverhältnisse an dem Auto konnten vor Ort nicht geklärt werden, sodass die Polizei das Auto sicherstellte. Einer der 17-Jährigen wurde vorläufig festgenommen, der andere an die Erziehungsberechtigten übergeben.

