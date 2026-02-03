Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Koffer mit Wertsachen unterschlagen - Zeugen gesucht

Seinen Trolli hatte ein Geistlicher am Samstag in Mittelbiberach eingebüßt.

Den kleinen Koffer sucht nun die Polizei und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Pfarrer hielt sich in den vergangenen Tagen in einer Übernachtungsstätte in der Biberacher Straße auf. Am Samstag (31.1.) reiste er gegen 9 Uhr ab. Sein Reisegepäck wurde in ein Fahrzeug verladen, ein kleiner silberfarbener Trolli (70x40cm) blieb allerdings unbemerkt auf dem Parkplatz hinter dem Gasthof zurück. Das Fehlen des Koffers bemerkte der Geistliche erst gegen 17 Uhr, als er an seinem neuen Aufenthaltsort angekommen war. Da war es allerdings zu spät. Eine Nachfrage am Abreiseort in Mittelbiberach verlief ohne Erfolg. Das Gepäckstück war verschwunden. Offenbar hatte ein Finder das Gepäckstück an sich genommen und behalten. In dem Trolli befanden sich neben Bargeld auch wichtige Dokumente. Jetzt ermittelt die Polizei Biberach (Tel. 07351/4770) wegen Fundunterschlagung und hofft auf Zeugenhinweise.

