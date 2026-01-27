Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn - Ford-Fahrerin leicht verletzt

Enger (ots)

(jd) Am Montag (26.01.) ereignete sich auf der Meller Straße gegen 8.20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 37-jährige Frau aus Spenge leicht verletzt wurde. Sie war mit ihrem Ford unterwegs, als sie mit ihrem Fahrzeug ins Rutschen geriet. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste ein ihr entgegenkommender, 56-jähriger Hiddenhauser seinen VW ab, jedoch touchierte der Ford erst den Außenspiegel des VW und dann im weiteren Verlauf den Auflieger des Fahrzeugs. Auch ein hinter dem VW fahrender 19-Jähriger, der ebenfalls in einem VW unterwegs war, versuchte dem Ford der 37-Jährigen auszuweichen. Da sich der Ford jedoch inzwischen gedreht hatte und quer auf der Fahrbahn stand, konnte der 19-Jährige den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Die Frau aus Spenge wurde leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht.

