POL-HF: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Herford zu mehreren Fällen der Störung der Totenruhe

Bünde (ots)

(hd) Nach der Ermittlung eines 39-jährigen Beschuldigten (siehe Pressemitteilung vom 23.01.2026) können die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Kreispolizeibehörde Herford weitere Angaben zum Stand des Verfahrens machen:

Der Beschuldigte wurde am Samstag (24.01.2026) festgenommen und anschließend einem Haftrichter beim Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Bielefeld einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten erwirkt.

Es wird u.a. wegen des Vorwurfs der Störung der Totenruhe in nunmehr sieben Fällen ermittelt. Im Rahmen der derzeit laufenden Auswertung der bei dem Beschuldigten sichergestellten Datenträger konnten durch die Kreispolizeibehörde Herford Videoaufnahmen festgestellt werden, die dem Beschuldigten zugerechnet werden und konkrete Tatbezüge aufweisen dürften. Durch diese nun hervorgetretenen Beweismittel hat sich der bisherige Anfangsverdacht gegen den Beschuldigten erhärtet. Derzeit wird von Tatbegehungen im Juni, November und Dezember 2025 ausgegangen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

