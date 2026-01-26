Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren unter Alkoholeinfluss - VW-Fahrerin beschädigt drei geparkte Fahrzeuge

Bünde (ots)

(jd) Am Sonntag (25.01.) fuhr eine 30-jährige Frau aus Hiddenhausen um 19.30 Uhr mit ihrem VW auf der Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung Dünne. Im Verlauf der Fahrt kam sie von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst einen weiteren VW. Dann stieß sie gegen einen Opel, der durch die starke Wucht des Aufpralls gegen einen weiteren VW geschoben wurde. An den vier Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der im fünfstelligen Bereich liegt. Die 30-jährige Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt wurden. Im Verlauf der Unfallaufnahme verhielt sie sich gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten und den hinzugerufenen Rettungskräften unkooperativ. Da bei der Frau Anzeichen von Alkoholkonsum festgestellt werden konnte, wurde sie zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde durch die Beamten untersagt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell