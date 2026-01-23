Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: E-Scooter entwendet - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Bünde (ots)

(hd) Am Donnerstagabend (22.01.2026) meldete eine 16-Jährige gegen 19:15 Uhr den Diebstahl ihres E-Scooters bei der Polizei. Sie hatte das Elektrokleinfahrzeug kurzzeitig vor einem Geschäft an der Bahnhofstraße in Bünde abgestellt. Ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter entfernte sich mit dem E-Scooter in Richtung Bahnhof. Aufgrund technischer Vorkehrungen war die Geschädigte in der Lage, das Fahrzeug fortlaufend zu orten. Der Fluchtweg des Täters konnte nachvollzogen und eine zielgerichtete Fahndung eingeleitet werden. Zivilfahnder der Polizei trafen schließlich an der Straße Siebensprüngen einen dringend tatverdächtigen 47-Jährigen an. Der entwendete E-Scooter wurde aufgefunden. Auf Grundlage einer Durchsuchungsanordnung wurde die Wohnung des Mannes durch die Beamten betreten und durchsucht. Hier konnten weitere Elektrokleinfahrzeuge (Pedelecs und E-Scooter) aufgefunden werden, die zuvor entwendet worden waren. Die Fahrzeuge und weitere Beweismittel wurden sichergestellt. Der lettische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell