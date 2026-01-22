PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Unbekannte entwenden Rettungsgeräte

Vlotho (ots)

(jd) Nachdem sie in der Nacht zu Donnerstag (22.01.) zu einem Einsatz alarmiert wurden, stellten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr gegen 1.40 Uhr eine offenstehende Tür am Feuerwehrgerätehaus Am Bullerbach fest. In dem Gebäude wurde sodann eine offenstehende Fahrzeugtür an einem Hilfeleistungslöschfahrzeug festgestellt. Nachdem die bisher unbekannten Tatverdächtigen in das Gebäude eingedrungen sind, entwendeten sie mehrere Gerätschaften aus dem Fahrzeug, darunter unter anderem einen hydraulischen Akkuspreizer. Insgesamt haben diese Rettungsgegenstände einen Wert von rund 14.000 Euro. Zeugen, die zwischen Dienstagabend und der vergangenen Nacht etwas Auffälliges im Bereich der Straße Am Bullerbach gesehen haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

