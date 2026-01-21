Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Firmengelände - Leitern und Arbeitsmaterialien entwendet

Herford (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Firma an der Engerstraße bemerkte am Dienstag (20.01.), um 7.00 Uhr ein offenstehendes Tor im Außenbereich des Firmengeländes. Das Tor hätte eigentlich geschlossen sein müssen, sodass der Mitarbeiter nach dem Rechten sah. In dem umzäunten Bereich stellte er fest, dass insgesamt sieben Leitern sowie mehrere Ketten und Schlösser fehlten. Nach ersten Ermittlungen der hinzugerufenen Polizeibeamten öffneten die unbekannten Täter ein Schloss gewaltsam, um an das Diebesgut zu gelangen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 17.00 Uhr und Dienstagmorgen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder den bisher unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

