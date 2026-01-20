Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Bäckerei ein - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) In der Nacht zu Montag (19.01.) schlugen bisher unbekannte Tatverdächtige das rückwärtig gelegene Fenster einer Bäckerei an der Bahnhofstraße ein. Durch das Fenster betraten sie dann das Gebäude und durchsuchten einen Mitarbeiterraum. Nach einer ersten Durchsicht durch eine Mitarbeiterin gelang es ihnen jedoch nicht, Diebesgut an sich zu nehmen. Offenbar hatten die Unbekannten auch einen Lagerraum betreten, ein dort verbauter Tresor konnte jedoch nicht geöffnet werden. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 18.50 Uhr und Montag, 4.50 Uhr. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

