Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Unbekannte entwenden hochwertiges Werkzeug

Löhne (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Baufirma bemerkte am Montag (19.01.), gegen 10.00 Uhr einen Diebstahl. Bisher unbekannte Täter betraten eine Baustelle an der Jahnstraße und brachen dort gewaltsam einen Mercedes auf. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie mehrere hochpreisige Werkzeuge der Marke Hilti, die einen Gesamtwert im vierstelligen Bereich haben. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Jahnstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

