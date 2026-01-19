Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrradfahrer gestürzt - Unfallbeteiligter entfernt sich unerlaubt

Enger (ots)

(hd) Am Freitag (16.01.2026) befuhr ein 18-Jähriger gegen 15:15 Uhr den parallel zur Fahrbahn der Spenger Straße in Enger verlaufenden Radweg mit seinem Rennrad. Ein von hinten herannahender Pkw überholte den Radfahrer derart nah, dass dieser ausweichen musste. Hierbei stürzte er. Der 18-Jährige zog sich diverse Schürfwunden zu. Er musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne Hilfe zu leisten oder seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 bei der Polizei zu melden.

