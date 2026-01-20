PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Herford (ots)

(jd) Auf der Bismarckstraße ereignete sich gestern (19.01.) am Nachmittag ein Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Herforderin fuhr gegen 14.20 Uhr mit ihrem Mercedes von einem Parkplatz kommend auf die Bismarckstraße. Zeitgleich fuhr ein 16-jähriger Herforder mit seinem E-Scooter auf der Bismarckstraße und stieß aus Sicht der Mercedes-Fahrerin von rechts kommend gegen das Auto. Der 16-Jährige stürzte daraufhin auf die Fahrbahn. Die Verletzungen, die sich der Herforder dabei zuzog, wurden in einem nahgelegenen Krankenhaus behandelt, wo er stationär aufgenommen wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
