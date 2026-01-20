Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei fahndet nach einer vermissten Person

Herford (ots)

(hd) Die Kreispolizeibehörde Herford sucht seit dem 18.01.2026 einen vermissten 52-Jährigen. Es liegen Anhaltspunkte für ein eigengefährdendes Verhalten aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation vor. Der Vermisste wurde letztmalig im Bereich Waldfrieden (Herford) gesehen. Er verfügt über Bezüge nach Herford und Bad Salzuflen. Intensive Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, unter Tel. 05221 / 888-0 Kontakt mit der Polizei Herford aufzunehmen.

Die Fahndungsausschreibung (mit Lichtbildern) finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/192374

