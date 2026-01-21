PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Die Abwesenheit der Hauseigentümer nutzten bisher unbekannte Tatverdächtige gestern (20.01.) aus, um in ein Haus an der Ellersiekstraße einzubrechen. Die Eigentümer verließen die Örtlichkeit gegen 12.30 Uhr. Als sie dann um 18.05 Uhr in ihr Eigenheim zurückkehrten, stellten sie fest, dass ein Fenster eingeschlagen worden war. In nahezu allen Räumen durchwühlten der oder die unbekannten Täter Schränke und Schubladen. Ob es den Tätern gelang, Diebesgut an sich zu nehmen, ist derzeit noch Teil der laufenden Ermittlungen. Diese hat die Kriminalpolizei Herford übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Ellersiekstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

