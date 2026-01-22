PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Radfahrer leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Am Mittwoch (21.01.) ereignete sich gegen 6.45 Uhr im Kreuzungsbereich Levisonstraße / Blankener Straße ein Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann aus Melle fuhr mit seinem Opel auf der Blankener Straße und hielt am genannten Kreuzungsbereich an einer für ihn Rotlicht zeigenden Ampel. Als die Ampel dann auf Grünlicht umsprang, setzte der Mann seine Fahrt fort und fuhr in den Kreuzungsbereich ein, um nach rechts in die Levisonstraße in Richtung Wittekindstraße abzubiegen. Zeitgleich kreuzte ein 22-jähriger Radfahrer aus Bünde den dortigen Fußgängerüberweg, da hier die Ampel ebenfalls Grünlicht zeigte. Dabei kam es zum Zusammenstoß, wodurch der 22-Jährige auf die Fahrbahn stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zu einer ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

