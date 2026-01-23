Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss - Blutprobe entnommen

Löhne (ots)

(hd) Am Donnerstag (22.01.2026) überprüfte eine Streifenwagenbesatzung um 11:30 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Lübbecker Straße in Löhne den Fahrer eines Nissan. Der 30-jährige Fahrzeugführer zeigte während des Gesprächs mit den Beamten körperliche Auffälligkeiten, die deutlich auf den Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließen. Die Mitwirkung bei einem Drogenvortest verweigerte der Löhner. Daher wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Mit dieser wird nun geklärt, in welchem Maße der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde dem Betroffenen vorübergehend untersagt.

