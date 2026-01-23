PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Herford zu zwei Fällen der Störung der Totenruhe - Beschuldigter ermittelt

Bünde (ots)

(hd) Nachdem, wie bereits in den Medien berichtet, am 17.06.2025 und am 30.12.2025 jeweils ein Fall der Störung der Totenruhe in der Prosektur eines Bünder Krankenhauses zur Anzeige gebracht worden war, können die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Kreispolizeibehörde Herford nun bekanntgeben, dass ein Tatverdächtiger identifiziert wurde.

Die Ermittlungen richten sich inzwischen gegen einen 39-jährigen, männlichen Beschuldigten mit deutscher Staatsangehörigkeit aus dem Kreis Herford. Der Beschuldigte soll bis Ende Juni 2025 Hilfstätigkeiten in dem Krankenhaus in Bünde ausgeübt haben, wobei u.a. auch Reinigungsarbeiten in der Prosektur in diesen Aufgabenbereich gefallen sein sollen.

Es wird insoweit wegen des Vorwurfs der Störung der Totenruhe in zwei Fällen ermittelt. Es besteht der Verdacht, dass sich der Beschuldigte Mitte Juni 2025 und Ende Dezember 2025 in den Räumlichkeiten der Prosektur des Krankenhauses in Bünde aufgehalten und den Tatbestand der Störung der Totenruhe zum Nachteil einer weiblichen und einer männlichen erwachsenen Person verwirklicht haben könnte. Angesichts der Auffindesituation der Leichname und des Spurenbildes vor Ort bestehen Hinweise auf die mögliche Vornahme sexueller Handlungen. Dies ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Am Nachmittag des 21.01.2026 wurde ein Durchsuchungsbeschluss gegen den Beschuldigten zwecks Auffindens etwaiger Beweismittel vollstreckt. Darüber hinaus wurde dem Beschuldigten eine Speichelprobe entnommen. Die im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahme sichergestellten Datenträger und das erlangte Spurenmaterial werden nun ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 10:08

    POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Unbekannte entwenden Rettungsgeräte

    Vlotho (ots) - (jd) Nachdem sie in der Nacht zu Donnerstag (22.01.) zu einem Einsatz alarmiert wurden, stellten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr gegen 1.40 Uhr eine offenstehende Tür am Feuerwehrgerätehaus Am Bullerbach fest. In dem Gebäude wurde sodann eine offenstehende Fahrzeugtür an einem Hilfeleistungslöschfahrzeug festgestellt. Nachdem die bisher ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 10:07

    POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Radfahrer leicht verletzt

    Bünde (ots) - (jd) Am Mittwoch (21.01.) ereignete sich gegen 6.45 Uhr im Kreuzungsbereich Levisonstraße / Blankener Straße ein Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann aus Melle fuhr mit seinem Opel auf der Blankener Straße und hielt am genannten Kreuzungsbereich an einer für ihn Rotlicht zeigenden Ampel. Als die Ampel dann auf Grünlicht umsprang, setzte der Mann ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 10:15

    POL-HF: Diebstahl von Firmengelände - Leitern und Arbeitsmaterialien entwendet

    Herford (ots) - (jd) Der Mitarbeiter einer Firma an der Engerstraße bemerkte am Dienstag (20.01.), um 7.00 Uhr ein offenstehendes Tor im Außenbereich des Firmengeländes. Das Tor hätte eigentlich geschlossen sein müssen, sodass der Mitarbeiter nach dem Rechten sah. In dem umzäunten Bereich stellte er fest, dass insgesamt sieben Leitern sowie mehrere Ketten und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren