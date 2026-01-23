Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Herford zu zwei Fällen der Störung der Totenruhe - Beschuldigter ermittelt

Bünde (ots)

(hd) Nachdem, wie bereits in den Medien berichtet, am 17.06.2025 und am 30.12.2025 jeweils ein Fall der Störung der Totenruhe in der Prosektur eines Bünder Krankenhauses zur Anzeige gebracht worden war, können die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Kreispolizeibehörde Herford nun bekanntgeben, dass ein Tatverdächtiger identifiziert wurde.

Die Ermittlungen richten sich inzwischen gegen einen 39-jährigen, männlichen Beschuldigten mit deutscher Staatsangehörigkeit aus dem Kreis Herford. Der Beschuldigte soll bis Ende Juni 2025 Hilfstätigkeiten in dem Krankenhaus in Bünde ausgeübt haben, wobei u.a. auch Reinigungsarbeiten in der Prosektur in diesen Aufgabenbereich gefallen sein sollen.

Es wird insoweit wegen des Vorwurfs der Störung der Totenruhe in zwei Fällen ermittelt. Es besteht der Verdacht, dass sich der Beschuldigte Mitte Juni 2025 und Ende Dezember 2025 in den Räumlichkeiten der Prosektur des Krankenhauses in Bünde aufgehalten und den Tatbestand der Störung der Totenruhe zum Nachteil einer weiblichen und einer männlichen erwachsenen Person verwirklicht haben könnte. Angesichts der Auffindesituation der Leichname und des Spurenbildes vor Ort bestehen Hinweise auf die mögliche Vornahme sexueller Handlungen. Dies ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Am Nachmittag des 21.01.2026 wurde ein Durchsuchungsbeschluss gegen den Beschuldigten zwecks Auffindens etwaiger Beweismittel vollstreckt. Darüber hinaus wurde dem Beschuldigten eine Speichelprobe entnommen. Die im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahme sichergestellten Datenträger und das erlangte Spurenmaterial werden nun ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell