Ravensburg

Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Am Donnerstag zwischen 9.15 Uhr und 11.0 Uhr haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg im Stadtgebiet Ravensburg bei Verkehrskontrollen mehrere Verkehrsverstöße festgestellt und angezeigt. Weil sie nicht angeschnallt waren oder ihr Handy benutzten, wurden über ein Dutzend Autofahrer angehalten und kontrolliert. Diese müssen mit entsprechenden Bußgeldern und im Fall der Handynutzung auch mit je einem Punkt in Flensburg rechnen. Bei einem Autofahrer bestätigte sich im Laufe der Verkehrskontrolle zudem der Verdacht auf Drogeneinfluss. Nach einer durchgeführten Blutentnahme in einem Krankenhaus wurde dem 45-Jährigen die Weiterfahrt vorerst untersagt, er wird mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen müssen. Bei einem weiteren Autofahrer ergab ein Alkoholtest über 1,2 Promille. Auch er musste eine Blutprobe abgeben. Auf den 55-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Ebersbach-Musbach

Bei Unfall in Pkw eingeklemmt und schwerer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 23 Uhr auf der L 286 zwischen Altshausen und Ebersbach-Musbach wurde ein 76-Jähriger in seinem Wagen eingeklemmt und schwerer verletzt. Der Honda-Fahrer verlor kurz vor dem Ortseingang Ebersbach aufgrund der Witterungsverhältnisse und offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab, schanzte über einen Graben und kollidierte schließlich mit der linken Fahrzeugseite mit einem Baum. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren befreiten den Mann aus seinem Wagen, ein Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Honda entstand wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren tausend Euro.

Bad Waldsee

Trickdiebstahl durch vermeintliche Heizungsmonteure

Am Donnerstagmittag gegen 14.15 Uhr klingelten zwei unbekannte Täter bei einer 70-Jährigen in der Steinstraße und behaupteten, ihre Heizungen ablesen zu müssen. Hierzu zeigten die Unbekannten Ausweise vor und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Während ein Täter die angeblichen Messwerte mit der Dame überprüfte, durchsuchte der zweite Täter vermutlich mehrere Räume der Wohnung. Dabei bemerkte die Frau, wie er sich am Tresor zu schaffen machte, und verwies die beiden Täter der Wohnung. Erst nachdem sie die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Dame, dass ihre Geldbörse samt Inhalt fehlte. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen des Trickdiebstahls und bittet unter Tel. 07524/4043-0 um Hinweise zu dem Duo, das zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß und dunkelhaarig sein soll. Einer der Täter trug als Haarschnitt einen sogenannten "Undercut".

Bergatreute

Polizei ermittelt nach Unfallflucht und Verdacht auf Trunkenheitsfahrt

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitag kurz nach Mitternacht im Bereich der Löffelmühle ermittelt das Polizeirevier Weingarten. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der noch unbekannte Fahrer eines Opel mit einer Leitplanke kollidiert und anschließend davongefahren sein. Kurze Zeit später begutachtete offenbar ein 38-Jähriger die Unfallstelle und machte dabei laut Zeugen einen alkoholisierten Eindruck. Einsatzkräfte des Polizeireviers Weingarten konnten kurze Zeit später den Unfallwagen an einer Privatanschrift feststellen, vom Fahrer fehlte jedoch die Spur. Die Ermittlungen dauern an. Auch den 38-Jährigen, der später mit einem weiteren Fahrzeug an der Unfallstelle aufgetaucht war, aber wohl nicht der Unfallverursacher ist, machten die Beamten an einer Privatanschrift ausfindig. Ein Alkoholtest bei ihm ergab über 1,1 Promille. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe und in der Folge seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Wangen im Allgäu

Beleidigung nach Ruhestörung

Wegen zu lauter Musik in der Karl-Beurer-Straße musste eine Streife des Polizeireviers Wangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gleich zweimal ausrücken. Die Aufforderung der Polizeibeamten beim ersten Mal, die Musik leiser zu stellen, missachtete der Störer. Auch die Androhung einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und die in Aussicht gestellte Beschlagnahme der Musikbox hielten ihn nicht davon ab, die Musik erneut aufzudrehen. Demnach mussten die Beamten, diesmal mit Verstärkung, erneut anfahren. Nach der Beschlagnahme der Musikbox beleidigte der uneinsichtige 25-Jährige die Beamten. Dieser muss sich nun zu einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Ruhestörung und einer Strafanzeige wegen Beleidigung verantworten.

Aichstetten / Kißlegg / Wangen / Leutkirch / A 96

Verkehrseinsätze auf der Autobahn

Die winterlichen Witterungsbedingen haben am Donnerstag und Freitag für gleich mehrere Einsätze der Verkehrspolizei auf der A 96 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg gesorgt. Am Donnerstag gegen 6 Uhr fuhr ein Lkw-Fahrer im Bereich Aichstetten einer Dacia-Fahrerin hinten auf, ein nachfolgender Mercedes-Fahrer bemerkte den Unfall zu spät, geriet beim Bremsen ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Insgesamt entstand 40.000 Euro Sachschaden, die 48 Jahre alte Dacia-Fahrerin wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ebenfalls leichte Verletzungen zog sich die Beifahrerin in einem Mazda zu, dessen Fahrer gegen 16.30 Uhr auf Höhe Kißlegg einem vorausfahrenden Pkw auffuhr. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Die 43-jährige Beifahrerin wurde in einem Krankenhaus behandelt. Gegen 23.15 Uhr geriet ein 40-Jähriger mit seinem Skoda ins Schleudern und fuhr einem Vorausfahrenden auf, nachdem er zu schnell unterwegs war und aufgrund der Straßenverhältnisse nicht wie beabsichtigt überholen konnte. Sowohl der 40-Jährige als auch die Beifahrerin im vorausfahrenden Fiat mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Am Freitag gegen 0.45 Uhr war ein Autobahnparkplatz überfüllt und teils nicht mehr befahrbar. Die Beamten der Verkehrspolizei schritten verkehrsregelnd ein. Gegen 2.45 Uhr geriet der bislang unbekannte Fahrer eines roten Pkw beim Überholen zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Wangen-Nord ins Schleudern und drehte sich mehrfach. Der Fahrer eines Mercedes wich aus und touchierte ein Verkehrszeichen. Der Unbekannte setzte hingegen seine Fahrt fort. Die Verkehrspolizei Kißlegg ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle gegen den Fahrer des roten Wagens und nimmt Hinweise zu dem Unfall oder dem unbekannten Fahrer unter Tel. 07563/9099-0 entgegen. Vier leichtverletzte Personen waren die Folge eines Unfalls gegen 5 Uhr, bei dem sich ein Pkw auf Höhe Leutkirch im Allgäu überschlagen hat. Der Fahrer überholte einen Sattelzug und verlor nach dem Überholvorgang beim Fahrstreifenwechseln die Kontrolle über seinen Wagen. Der Pkw blieb auf dem Dach neben der Fahrbahn liegen. Die vier Fahrzeuginsassen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt. Vergleichsweise glimpflich ging schließlich ein Verkehrsunfall gegen 6 Uhr aus, bei dem ein BMW-Fahrer auf Höhe Wangen im Allgäu die Kontrolle über seinen Wagen verlor und mit der Leitplanke kollidierte. Verletzt wurde niemand, insgesamt dürfte Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden sein.

Leutkirch

Unfälle auf der K 7914 und der B 465

Weil ein Autofahrer mutmaßlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, ereignete sich am Donnerstagmittag ein Unfall auf der K 7914. Der 32-jährige VW-Fahrer verlor gegen 13.30 Uhr auf der glatten Fahrbahn zwischen Ausnang und Legau die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit einem Renault zusammenstieß. Dieser wurde nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und kam in einer angrenzenden Wiese in Schräglage zum Stehen. Die 40-jährige Fahrerin wurde durch einen Rettungsdienst untersucht. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro. Zu einem zweiten Unfall in Leutkirch kam es am Donnerstagnachmittag auf der B 465 bei Riedlings. Ein bislang unbekannter Autofahrer überholte gegen 16 Uhr zwei Rechtsabbieger auf der Gegenfahrspur. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommenden Skoda. Dessen Fahrerin konnte eine Kollision durch eine Vollbremsung verhindern. Ein BMW-Fahrer, der hinter dem Skoda fuhr, konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Fahrzeug der 22-Jährigen auf. Der Unbekannte, der vermutlich mit einem weißen Audi A5 oder A7 unterwegs war, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 an das Polizeirevier Leutkirch zu wenden.

