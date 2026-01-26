PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch in Nagelstudio - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Die Inhaberin eines Nagelstudios an der Bielefelder Straße stellte am Samstagmorgen (25.01.) einen Einbruchsversuch fest. Bisher unbekannte Täter gingen die Schaufensterscheibe des Studios mittels eines Gegenstands an, sodass ein Schaden entstand. Zudem versuchten sie offenbar, die Eingangstür mit einem Werkzeug gewaltsam zu öffnen. Der Schließmechanismus der Tür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand, sodass es den unbekannten Tatverdächtigen nicht gelang, das Gebäude zu betreten. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der Einbruchsversuch ereignete sich zwischen Freitag, 19.30 Uhr und Samstag, 7.30 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Bielefelder Straße etwas beobachtet haben und Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

