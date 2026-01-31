POL-UN: Holzwickede - Wohnungseinbruch in der Hauptstraße

Unna (ots) - Am Donnerstag (29.01.2026) wurde zwischen 17.50 Uhr und 18.00 Uhr eine 50-jährige aus Bergkamen an der Kamener Straße in Unna-Königsborn angefahren. Die Frau war zu Fuß auf der Kamener Straße unterwegs, als sie beim Überqueren der Straße von einem Pkw seitlich angefahren wurde. Sie fiel zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Der Pkw setzte seine Fahrt - ohne sich um eine Schadensregulierung zu ...

