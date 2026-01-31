PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Wohnungseinbruch in der Hauptstraße

Holzwickede (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 28.01.2026, 20:00 Uhr, bis Freitag, 30.01.2026, 14:30 Uhr, brachen Unbekannte durch die Wohnungstür in eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

