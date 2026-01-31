POL-UN: Holzwickede - Wohnungseinbruch in der Hauptstraße
Holzwickede (ots)
Im Zeitraum von Mittwoch, 28.01.2026, 20:00 Uhr, bis Freitag, 30.01.2026, 14:30 Uhr, brachen Unbekannte durch die Wohnungstür in eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
