Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Pkw-Fahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

Unna (ots)

Am Donnerstag (29.01.2026) wurde zwischen 17.50 Uhr und 18.00 Uhr eine 50-jährige aus Bergkamen an der Kamener Straße in Unna-Königsborn angefahren.

Die Frau war zu Fuß auf der Kamener Straße unterwegs, als sie beim Überqueren der Straße von einem Pkw seitlich angefahren wurde. Sie fiel zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Der Pkw setzte seine Fahrt - ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern - in Fahrtrichtung Kamen fort.

Zeugenaussagen deuten auf einen silberfarbenen Kombi hin.

Weitere Zeugenhinweise, die zu diesem Automodell und seinem Fahrer oder Fahrerin führen, bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell