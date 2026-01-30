PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Pkw-Fahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

Unna (ots)

Am Donnerstag (29.01.2026) wurde zwischen 17.50 Uhr und 18.00 Uhr eine 50-jährige aus Bergkamen an der Kamener Straße in Unna-Königsborn angefahren.

Die Frau war zu Fuß auf der Kamener Straße unterwegs, als sie beim Überqueren der Straße von einem Pkw seitlich angefahren wurde. Sie fiel zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Der Pkw setzte seine Fahrt - ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern - in Fahrtrichtung Kamen fort.

Zeugenaussagen deuten auf einen silberfarbenen Kombi hin.

Weitere Zeugenhinweise, die zu diesem Automodell und seinem Fahrer oder Fahrerin führen, bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 09:08

    POL-UN: Unna - Einbruch in Wohnung: Zeugen gesucht

    Unna (ots) - Am Mittwoch, 28.01.2026, kam es zwischen 16.00 Uhr und 20.30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Lönsstraße in Unna. Die bislang unbekannten Täter gelangten vermutlich durch Aufhebeln der Balkontür in die Wohnung im ersten Obergeschoss. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 15:37

    POL-UN: Kamen - Schwarzer Mercedes Vito entwendet

    Kamen (ots) - Am Dienstag (27.01.2026) wurde am frühen Morgen in Kamen ein Fahrzeug entwendet, dass an der Kolpingstraße in Kamen-Mitte geparkt war. Es handelt sich um einen schwarzen Vito des Herstellers Daimler-Benz mit dem amtlichen Kennzeichen UN-AJ967. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 10:53

    POL-UN: Unna - Mann mit 2,68 Promille im Blut verursacht Unfall

    Unna (ots) - Ein 45-Jähriger aus Holzwickede hat am Dienstag (27.01.2026) einen Unfall im Kreuzungsbereich Massener Straße/Feldstraße/Büddenberg in Unna verursacht. Er war gegen 20.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Straße "Büddenberg" in Richtung Feldstraße unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 52-Jähriger aus Unna mit seinem Pkw die Feldstraße in Richtung "Büddenberg". Im oben genannten Kreuzungsbereich beabsichtigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren