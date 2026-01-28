Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Mann mit 2,68 Promille im Blut verursacht Unfall

Unna (ots)

Ein 45-Jähriger aus Holzwickede hat am Dienstag (27.01.2026) einen Unfall im Kreuzungsbereich Massener Straße/Feldstraße/Büddenberg in Unna verursacht.

Er war gegen 20.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Straße "Büddenberg" in Richtung Feldstraße unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 52-Jähriger aus Unna mit seinem Pkw die Feldstraße in Richtung "Büddenberg". Im oben genannten Kreuzungsbereich beabsichtigte der 52-Jährige, nach links in die Massener Straße abzubiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs hielt er an, um Fahrzeuge passieren zu lassen. Der 45-Jährige fuhr in den Kreuzungsbereich, kam nach links vom Fahrstreifen ab und fuhr in den dort haltenden Pkw des 52-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 52-Jährigen weiter nach links (in Richtung Feldstraße) in den Kreuzungsbereich geschoben.

Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der 52-Jährige blieb unverletzt.

Ein am Unfallort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv - der 45-Jährige war mit 2,68 Promille im Blut unterwegs, es wurde eine Blutprobe angeordnet.

Zudem wurde der Führerschein des 45-jährigen Verursachers sichergestellt und ihm das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt und beide Fahrzeuge abgeschleppt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme war der Kreuzungsbereich bis 22.10 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell