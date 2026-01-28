PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Mann mit 2,68 Promille im Blut verursacht Unfall

Unna (ots)

Ein 45-Jähriger aus Holzwickede hat am Dienstag (27.01.2026) einen Unfall im Kreuzungsbereich Massener Straße/Feldstraße/Büddenberg in Unna verursacht.

Er war gegen 20.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Straße "Büddenberg" in Richtung Feldstraße unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 52-Jähriger aus Unna mit seinem Pkw die Feldstraße in Richtung "Büddenberg". Im oben genannten Kreuzungsbereich beabsichtigte der 52-Jährige, nach links in die Massener Straße abzubiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs hielt er an, um Fahrzeuge passieren zu lassen. Der 45-Jährige fuhr in den Kreuzungsbereich, kam nach links vom Fahrstreifen ab und fuhr in den dort haltenden Pkw des 52-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 52-Jährigen weiter nach links (in Richtung Feldstraße) in den Kreuzungsbereich geschoben.

Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der 52-Jährige blieb unverletzt.

Ein am Unfallort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv - der 45-Jährige war mit 2,68 Promille im Blut unterwegs, es wurde eine Blutprobe angeordnet.

Zudem wurde der Führerschein des 45-jährigen Verursachers sichergestellt und ihm das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt und beide Fahrzeuge abgeschleppt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme war der Kreuzungsbereich bis 22.10 Uhr gesperrt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 10:50

    POL-UN: Kamen - Einbruch in Arztpraxis - Täter wird von Reinigungskraft überrascht

    Kamen (ots) - Am Dienstagmorgen (27.01.2026) beabsichtigte eine Reinigungskraft gegen 04:05 Uhr ihre Arbeit in einer Arztpraxis in der Bahnhofstraße aufzunehmen. Dabei fand die Reinigungskraft eine offenstehende Eingangstür vor und stellte fest, dass in die Räumlichkeiten eingebrochen worden war. Eine unbekannte männliche Person verließ zur gleichen Zeit die ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 10:15

    POL-UN: Unna - Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Unna (ots) - Am Dienstag (27.01.2026) kam es zwischen 04:50 Uhr und 17:50 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Hermannstraße. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch ein auf Kippstellung stehendes Fenster in die Räumlichkeiten. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de. ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 10:58

    POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Firma - drei minderjährige Tatverdächtige gestellt

    Holzwickede (ots) - Am Montag (26.01.2026) wurde gegen 19:55 Uhr eine Fensterscheibe einer Firma an der Schäferkampstraße eingeschlagen. Der anwesende Firmeninhaber bemerkte ein Scheibenklirren und stellte drei männliche Personen innerhalb des Gebäudes fest. Er rief daraufhin die Polizei, welche die drei Täter vor Ort festnahm und zu einer Polizeiwache brachte. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren