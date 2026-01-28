POL-UN: Kamen - Einbruch in Arztpraxis - Täter wird von Reinigungskraft überrascht
Kamen (ots)
Am Dienstagmorgen (27.01.2026) beabsichtigte eine Reinigungskraft gegen 04:05 Uhr ihre Arbeit in einer Arztpraxis in der Bahnhofstraße aufzunehmen.
Dabei fand die Reinigungskraft eine offenstehende Eingangstür vor und stellte fest, dass in die Räumlichkeiten eingebrochen worden war. Eine unbekannte männliche Person verließ zur gleichen Zeit die Arztpraxis und flüchtete in unbekannte Richtung.
Der Täter wird wie folgt beschrieben:
- männlich - ca. 17 - 30 Jahre alt - europäischer Phänotypus - 180 cm groß - schlank - dunkler Kapuzenpullover - dunkle Kleidung
Er gelangte in die Praxis, indem er die Eingangstür aufhebelte.
Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.
