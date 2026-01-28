PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Arztpraxis - Täter wird von Reinigungskraft überrascht

Kamen (ots)

Am Dienstagmorgen (27.01.2026) beabsichtigte eine Reinigungskraft gegen 04:05 Uhr ihre Arbeit in einer Arztpraxis in der Bahnhofstraße aufzunehmen.

Dabei fand die Reinigungskraft eine offenstehende Eingangstür vor und stellte fest, dass in die Räumlichkeiten eingebrochen worden war. Eine unbekannte männliche Person verließ zur gleichen Zeit die Arztpraxis und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   -	männlich -	ca. 17 - 30 Jahre alt -	europäischer Phänotypus -	180
cm groß -	schlank -	dunkler Kapuzenpullover -	dunkle Kleidung

Er gelangte in die Praxis, indem er die Eingangstür aufhebelte.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna

