Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Unna (ots)

Am Dienstag (27.01.2026) kam es zwischen 04:50 Uhr und 17:50 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Hermannstraße.

Die bislang unbekannten Täter gelangten durch ein auf Kippstellung stehendes Fenster in die Räumlichkeiten.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

