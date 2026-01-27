Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Firma - drei minderjährige Tatverdächtige gestellt

Holzwickede (ots)

Am Montag (26.01.2026) wurde gegen 19:55 Uhr eine Fensterscheibe einer Firma an der Schäferkampstraße eingeschlagen.

Der anwesende Firmeninhaber bemerkte ein Scheibenklirren und stellte drei männliche Personen innerhalb des Gebäudes fest. Er rief daraufhin die Polizei, welche die drei Täter vor Ort festnahm und zu einer Polizeiwache brachte.

Im Rahmen einer Durchsuchung konnte bei zwei Tätern Bargeld in einer zweistelligen Höhe aufgefunden werden, welches vermutlich zuvor aus der Kasse der Firma entnommen worden war.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 13-jährige und einen 16-jährigen Rumänen aus Dortmund.

Die beiden 13-Jährigen wurden nach Beendigung der Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigen übergeben. Der 16-Jährige wurde im Anschluss entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell