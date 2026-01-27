PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Firma - drei minderjährige Tatverdächtige gestellt

Holzwickede (ots)

Am Montag (26.01.2026) wurde gegen 19:55 Uhr eine Fensterscheibe einer Firma an der Schäferkampstraße eingeschlagen.

Der anwesende Firmeninhaber bemerkte ein Scheibenklirren und stellte drei männliche Personen innerhalb des Gebäudes fest. Er rief daraufhin die Polizei, welche die drei Täter vor Ort festnahm und zu einer Polizeiwache brachte.

Im Rahmen einer Durchsuchung konnte bei zwei Tätern Bargeld in einer zweistelligen Höhe aufgefunden werden, welches vermutlich zuvor aus der Kasse der Firma entnommen worden war.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 13-jährige und einen 16-jährigen Rumänen aus Dortmund.

Die beiden 13-Jährigen wurden nach Beendigung der Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigen übergeben. Der 16-Jährige wurde im Anschluss entlassen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

