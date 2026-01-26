Polizei Mettmann

POL-ME: Diebe brechen gezielt in Firmenautos ein - 2601085

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

Eine Serie von Autoaufbrüchen ereignete sich im Kreis Mettmann in den vergangenen Tagen. Diebe brachen in Hilden, Erkrath, Langenfeld und Ratingen offenbar gezielt insgesamt sieben Handwerker- beziehungsweise Auslieferungsautos auf, um Werkzeuge oder Waren zu entwenden. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

In Hilden drangen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen Freitag, 23. Januar 2026, 19 Uhr, und Samstag, 24. Januar 2026, 12 Uhr, gewaltsam in den Transporter eines Lieferdienstes ein, der an der Düsseldorfer Straße in Höhe der Hausnummer 119 parkte: Sie hebelten die Seitentür auf. Da das Auto jedoch leer war, konnten sie nichts entwenden.

Im Norden von Hilden brachen Unbekannte gleich zweimal in Handwerkerautos ein. In der Sudermannstraße schnitten sie zwischen Freitag, 23. Januar 2026, 19:30 Uhr, und Samstag, 24. Januar 2026, 16 Uhr, die Seitentür eines Ford Transit Custom eines Sanitärbetriebs auf und entwendeten mehrere Werkzeuge aus dem Laderaum. Die genaue Schadenshöhe ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen.

An der Herderstraße in Höhe der Hausnummer 89 brachen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen Freitag, 23. Januar 2026, 20 Uhr, und Samstag, 24. Januar 2026, 21:45 Uhr, in einen Renault Trafic ein. Sie schnitten auch hier ein Loch in die Seitentür und entwendeten eine Kettensäge, einen Laubbläser sowie zwei Heckenscheren. Der Schaden wird vorläufig auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zu allen Taten nimmt die Polizei Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

Zwischen Mittwoch, 21. Januar 2026, 17 Uhr, und Freitag, 23. Januar 2026, 16 Uhr, schnitten Unbekannte in Erkrath die Seitentür eines Mercedes Vito auf, der an der Rheinstraße in Höhe der Hausnummer 6 parkte. Die Täterinnen oder Täter entwendeten diverse Werkzeuge aus dem Laderaum des Autos. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Erkrath nimmt Hinweise zu der Tat unter 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.

In Langenfeld schnitten Unbekannte zwischen Samstag, 24. Januar 2026, 13 Uhr, und Sonntag, 25. Januar 2026, 9:30 Uhr, in der Straße Steinrausch ein Loch in die Seitentür eines VW Transporters, der in Höhe der Hausnummer 6 parkte. Entwendet wurde allerdings nichts. Die Polizei Langenfeld nimmt Hinweise zu der Tat unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

In der Nacht von Samstag, 24. Januar 2026, auf Sonntag, 25. Januar 2026, brachen Unbekannte in Ratingen in zwei Handwerkerautos ein: In der Straße An der Fest hebelten sie zwischen 19 Uhr am Samstag und 9 Uhr des Sonntags die Schiebetür eines Ford Transit auf, der im dortigen Wendehammer parkte. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

In der Ratinger Damaschkestraße schnitten unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 18 Uhr am Samstag (24. Januar 2026) und 9:30 Uhr am Sonntag (25. Januar 2026) das Türblech eines Peugeot Boxer auf und entwendeten mehrere Arbeitsmaschinen. Die genaue Höhe des Schadens ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu den genannten Taten bitte an die Polizei Ratingen unter Telefon 02102 9981-6210.

Die jeweils herbeigerufenen Polizistinnen und Polizisten leiteten in allen Fällen ein entsprechendes Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell