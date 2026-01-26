Polizei Mettmann

POL-ME: Pressemitteilung der Stadt Ratingen: Bombenblindgänger in der Ratinger Innenstadt muss entschärft werden - 2601088

Ratingen (ots)

Aus aktuellem Anlass teilen wir die Pressemitteilung der Stadt Ratingen:

Verdacht hat sich bestätigt - Zone im Umkreis von 300 Metern um den Fundort muss ab 17 Uhr vollständig geräumt werden.

Bei den Bodensondierungen an der Angerstraße hat sich der Verdacht auf einen Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg bestätigt. Der Bereich im Umkreis von 300 Metern rund um den Fundort muss ab 17 Uhr vollständig geräumt sein. Erst wenn sich niemand mehr innerhalb der Räumungszone befindet, kann mit der Entschärfung der amerikanischen Fünf-Zentner-Bombe mit Kopf- und Heck-Zünder begonnen werden.

Dies gilt für den Straßenraum wie auch für alle Gebäude. Kräfte des Ordnungsamts gehen von Haus zu Haus und kontrollieren, ob sich noch Menschen darin befinden. Wann der Kampfmittelbeseitigungsdienst genau mit der Entschärfung beginnt und wie lange diese dauert, kann zurzeit noch nicht genau eingeschätzt werden.

Die Räumungszone kann, trennscharf für jedes Gebäude, auf einer interaktiven Karte auf der Internetseite der Stadt Ratingen unter www.ratingen.de eingesehen werden.

Diese Zone kann während der Entschärfung natürlich auch nicht befahren werden. Die betroffenen Straßen werden ebenfalls um 17 Uhr abgesperrt. Die Absperrungen werden auch erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr haben. So muss der Hauser Ring von der Süd-Dakota-Brücke aus in Richtung Mülheimer Straße gesperrt werden. Der Verkehr wird in die Kaiserswerther Straße bzw. in den Vermillionring abgeleitet. Die Stadt Ratingen empfiehlt dem Durchgangsverkehr, den Bereich der Ratinger Innenstadt weiträumig zu umfahren.

Gesperrt sind auch folgende Straßen an den jeweiligen Grenzen der Räumungszone: Mülheimer Straße (Höhe Nr. 54), Backhausfeld (Höhe Nr. 14), Hochstraße (Höhe Nr. 28), Bahnstraße (Höhe Nr. 12), Beethovenstraße (Höhe Nr. 6), Karl-Theodor-Straße (Höhe Nr. 19), Brunostraße (an mehreren Stellen), Wallstraße, Marktplatz, Lintorfer Straße (am Medienzentrum), Werdener Straße (am Medienzentrum; die Durchfahrt von der Grabenstraße in die Kaiserswerther Straße und umgekehrt ist möglich), Friedhofstraße (Höhe Friedhofseingang). Der Friedhof wird ebenfalls komplett abgesperrt.

Die Stadt Ratingen hat in der Stadthalle an der Schützenstraße eine Anlaufstelle für Menschen eingerichtet, die die Räumungszone verlassen müssen und nicht anderweitig unterkommen können. Wer Unterstützung beim Transport in die Stadthalle benötigt, kann sich per E-Mail oder Telefon an die Stadt Ratingen wenden.

Die Telefon-Hotline 02102 550-3217 ist durchgängig erreichbar. Die E-Mail-Adresse lautet: blindgaenger@feuerwehr-ratingen.de

Die Stadt Ratingen wird fortwährend über Presse und Rundfunk, über Social Media, über die Warn-App NINA und über die städtische Internetseite www.ratingen.de über neue Entwicklungen informieren. Sobald der Blindgänger entschärft ist, wird natürlich sofort Entwarnung gegeben.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell