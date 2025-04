PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Motorradunfall +++ Pkw beim Abbiegen übersehen +++ Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Motorradunfall,

Oberursel, Landesstraße 3004, Sandplacken in Richtung Oberursel, Mittwoch, 02.04.2025, 14:45 Uhr

(cw)Am Mittwochnachmittag kam ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 3004 bei Oberursel von der Fahrbahn ab.

Ein 58-Jähriger war gegen 14:45 Uhr mit seinem Motorrad auf der L 3004 von Sandplacken kommend Richtung Oberursel unterwegs. Im Verlauf einer Kurve kam der Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 58-Jährige wurde leichtverletzt in eine Klinik gefahren. Das Motorrad war nicht länger fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Der Schaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

PKW beim Abbiegen übersehen,

Kronberg, Oberhöchstadt, Oberurseler Straße, Mittwoch, 02.04.2025, 16:00 Uhr

(cw)In Kronberg-Oberhöchstadt ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei verletzt.

Gegen 16:00 Uhr beabsichtigte eine 34-Jährige mit ihrem VW, von der Oberurseler Straße auf ein Grundstück einzubiegen. Dies bemerkte ein 24-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Vito auf das Heck des VW auf. Beide Fahrzeuge mussten aufgrund ihrer Beschädigungen abgeschleppt werden. Der Schaden an beiden Autos beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. Die 34-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gefahren.

Verkehrsunfall mit Schwerverletztem,

Schmitten im Taunus, Seelenberger Straße, Mittwoch, 02.04.2025, 18:32 Uhr

(en) Am Mittwoch kam es gegen 18:32 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrradfahrer in der Seelenberger Straße in Schmitten.

Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Seelenberger Straße in Fahrtrichtung Freseniusstraße in Schmitten. Auf Höhe eines dortigen Getränkemarktes beabsichtigte dieser nach links auf den Kundenparkplatz zu fahren und stieß hierbei mit dem entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 52-jährigen Radfahrer zusammen. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der Radfahrer schwerverletzt, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell