POL-UN: Kamen - Schwarzer Mercedes Vito entwendet
Kamen (ots)
Am Dienstag (27.01.2026) wurde am frühen Morgen in Kamen ein Fahrzeug entwendet, dass an der Kolpingstraße in Kamen-Mitte geparkt war.
Es handelt sich um einen schwarzen Vito des Herstellers Daimler-Benz mit dem amtlichen Kennzeichen UN-AJ967.
Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell