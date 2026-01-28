Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Schwarzer Mercedes Vito entwendet

Kamen (ots)

Am Dienstag (27.01.2026) wurde am frühen Morgen in Kamen ein Fahrzeug entwendet, dass an der Kolpingstraße in Kamen-Mitte geparkt war.

Es handelt sich um einen schwarzen Vito des Herstellers Daimler-Benz mit dem amtlichen Kennzeichen UN-AJ967.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

