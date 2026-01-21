PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: 14- monatige Haftstrafe

Breitenau (ots)

Im Rahmen der Grenzkontrollen wurde ein 47- jähriger Deutscher am 21.01.26 um 01:30 Uhr bei der Einreise am Grenzübergang Breitenau einer Fahndungsüberprüfung unterzogen. Resultat dieser war ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stade, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Betrug durch Unterlassung. Er wurde im Jahr 2021 zur einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt, welche zum damaligen Zeitpunkt zur Bewährung ausgesetzt wurde. Aufgrund Verstöße gegen die Bewährungsauflagen, muss er jetzt die nächsten 14 Monate in der JVA verbringen. Einlieferung erfolgte in die JVA Dresden.

Rückfragen bitte an:


Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
