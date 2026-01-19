Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Fahndungsreiches Wochenende bei den Grenzkontrollen der Bundespolizei

Berggießhübel (ots)

Im Rahmen die Grenzkontrollen erlebte die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel ein fahndungsreiches Wochenende. Insgesamt 15 Personen wurden festgestellt, gegen die Haftbefehle verschiedener Staatsanwaltschaften aus Deutschland vorlagen. Zehn der Betroffenen konnten nach Zahlung der Geldstrafen ihre Reise fortsetzen. Alle anderen wurden aufgrund Zahlungsunfähigkeit in die JVA Dresden und Chemnitz eingeliefert. Insgesamt erzielte die Bundespolizei Einnahmen in Höhe von knapp 10.500 Euro, welche den Justizkassen zugeführt werden.

