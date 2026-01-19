PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Berggießhübel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Fahndungsreiches Wochenende bei den Grenzkontrollen der Bundespolizei

Berggießhübel (ots)

Im Rahmen die Grenzkontrollen erlebte die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel ein fahndungsreiches Wochenende. Insgesamt 15 Personen wurden festgestellt, gegen die Haftbefehle verschiedener Staatsanwaltschaften aus Deutschland vorlagen. Zehn der Betroffenen konnten nach Zahlung der Geldstrafen ihre Reise fortsetzen. Alle anderen wurden aufgrund Zahlungsunfähigkeit in die JVA Dresden und Chemnitz eingeliefert. Insgesamt erzielte die Bundespolizei Einnahmen in Höhe von knapp 10.500 Euro, welche den Justizkassen zugeführt werden.

Rückfragen bitte an:


Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Berggießhübel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 08:45

    BPOLI BHL: U-Haftbefehl in Vollzug gesetzt

    Breitenau (ots) - Einsatzkräfte der BPOLI Berggießhübel kontrollierten am 14.01.26 um 07:35 Uhr am Grenzübergang Breitenau einen Reisebus mit rumänischer Zulassung. Als Insasse wurde ein 32- jähriger Rumäne kontrolliert und fahndungsmäßig überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass das Amtsgericht Bruchsal ihn wegen sexueller Belästigung im Jahr 2023 zur Festnahme mit Untersuchungshaftbefehl ausgeschrieben hat. ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 06:53

    BPOLI BHL: Sexualstraftäter festgenommen

    Breitenau (ots) - In den frühen Morgenstunden des 14. Januar 26 wurde ein 40- jähriger Deutscher als Insasse eines Reisebusses am Grenzübergang Breitenau einer Einreisekontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Kiel den Deutschen erst am Vortag, den 13. Januar 26 zur Festnahme ausgeschrieben hat. Gegen ihn bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen schweren sexuellen Missbrauchs von ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 09:33

    BPOLI BHL: Fahndungsreiches Wochenende

    Breitenau (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel vollstreckten am zurückliegenden Wochenende insgesamt 16 Haftbefehle. Bei der Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau wurden Personen aus Rumänien, Bulgarien, Albanien und Tschechien nach Überprüfung im polizeilichen System festgenommen. Verschiedene Staatsanwaltschaften aus Deutschland haben die Personen wegen Diebstahl, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren