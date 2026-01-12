Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Fahndungsreiches Wochenende

Breitenau (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel vollstreckten am zurückliegenden Wochenende insgesamt 16 Haftbefehle. Bei der Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau wurden Personen aus Rumänien, Bulgarien, Albanien und Tschechien nach Überprüfung im polizeilichen System festgenommen. Verschiedene Staatsanwaltschaften aus Deutschland haben die Personen wegen Diebstahl, Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme ausgeschrieben. Zwölf Personen konnten nach Zahlung der Geldstrafen in Höhe von knapp 11.500 Euro ihre Weiterreise antreten. Von den anderen vier Personen musste einer in Untersuchungshaft und ein weiterer kam in Haft zum Zweck der Auslieferung nach Rumänien. Dieser wurde per internationalen Haftbefehl gesucht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell