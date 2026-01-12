PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Berggießhübel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Fahndungsreiches Wochenende

Breitenau (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel vollstreckten am zurückliegenden Wochenende insgesamt 16 Haftbefehle. Bei der Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau wurden Personen aus Rumänien, Bulgarien, Albanien und Tschechien nach Überprüfung im polizeilichen System festgenommen. Verschiedene Staatsanwaltschaften aus Deutschland haben die Personen wegen Diebstahl, Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme ausgeschrieben. Zwölf Personen konnten nach Zahlung der Geldstrafen in Höhe von knapp 11.500 Euro ihre Weiterreise antreten. Von den anderen vier Personen musste einer in Untersuchungshaft und ein weiterer kam in Haft zum Zweck der Auslieferung nach Rumänien. Dieser wurde per internationalen Haftbefehl gesucht.

Rückfragen bitte an:


Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Berggießhübel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 10:05

    BPOLI BHL: Einreiseverbot für Bulgaren

    Breitenau (ots) - Ein 32- jähriger Bulgare wurde als Insasse eines Reisebusses am 9. Januar 2026 um 01:45 Uhr am Grenzübergang Breitenau einer Einreisekontrolle unterzogen. Eine Abfrage im polizeilichen System ergab zwei Haftbefehle aus dem Bundesland Berlin. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ihn zur Festnahme wegen Bandendiebstahl und Diebstahl mit Waffen zu einer Restfreiheitsstrafe von 14 Tagen aus einer ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 07:18

    BPOLI BHL: 12 Haftbefehle vollstreckt

    Berggießhübel (ots) - Am letzten Wochenende vollstreckte die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel insgesamt 12 Haftbefehle. Personen aus Rumänien, Serbien, Kroatien, Tschechien und Moldawien wurden von verschiedenen Staatsanwaltschaften aus Deutschland wegen den Straftaten Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß Waffengesetz und Diebstahl per Haftbefehl gesucht. Zehn der Personen konnten durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren