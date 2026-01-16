Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Sexualstraftäter festgenommen

Breitenau (ots)

In den frühen Morgenstunden des 14. Januar 26 wurde ein 40- jähriger Deutscher als Insasse eines Reisebusses am Grenzübergang Breitenau einer Einreisekontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Kiel den Deutschen erst am Vortag, den 13. Januar 26 zur Festnahme ausgeschrieben hat. Gegen ihn bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel, konnte er am Amtsgericht Pirna vorgeführt werden, wo der Untersuchungshaftbefehl in Vollzug gesetzt wurde. Anschließend kam er in die JVA Dresden.

