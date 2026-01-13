Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettenautomat gesprengt

Jena (ots)

Ein 56-Jähriger wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag unsanft geweckt. Er hörte einen lauten Knall in Neulobeda. Als er aus dem Fenster schaute sah er eine Rauchwolke und einen aktivierten Bewegungsmelder bei einem Supermarkt. Ein Zigarettenautomat war offenbar aufgesprengt wurden. Mehrere Polizeibeamte begaben sich direkt zum Tatort und fahndeten auch im näheren Umfeld nach möglichen Tätern. Doch die Suche blieb zunächst erfolglos. Eine Überprüfung des Automaten ergab, dass dieser durch die Explosion geöffnet wurde. Die unbekannten Täter haben dann eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln entnommen. Durch herumfliegende Trümmerteile wurde der Renault eines 48-Jährigen beschädigt. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

