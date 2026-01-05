PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: 12 Haftbefehle vollstreckt

Berggießhübel (ots)

Am letzten Wochenende vollstreckte die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel insgesamt 12 Haftbefehle. Personen aus Rumänien, Serbien, Kroatien, Tschechien und Moldawien wurden von verschiedenen Staatsanwaltschaften aus Deutschland wegen den Straftaten Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß Waffengesetz und Diebstahl per Haftbefehl gesucht. Zehn der Personen konnten durch Zahlung der Geldstrafen von insgesamt 11.206,40 Euro ihren Haftantritt abwenden. Die beiden anderen wurden der JVA Dresden zugeführt.

