Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: U-Haftbefehl in Vollzug gesetzt

Breitenau (ots)

Einsatzkräfte der BPOLI Berggießhübel kontrollierten am 14.01.26 um 07:35 Uhr am Grenzübergang Breitenau einen Reisebus mit rumänischer Zulassung. Als Insasse wurde ein 32- jähriger Rumäne kontrolliert und fahndungsmäßig überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass das Amtsgericht Bruchsal ihn wegen sexueller Belästigung im Jahr 2023 zur Festnahme mit Untersuchungshaftbefehl ausgeschrieben hat. Nach Vorführung beim Amtsgericht Pirna und in Vollzugsetzung des Haftbefehls, wurde er in die JVA Dresden eingeliefert.

Rückfragen bitte an:


Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell

