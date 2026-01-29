POL-UN: Unna - Einbruch in Wohnung: Zeugen gesucht
Unna (ots)
Am Mittwoch, 28.01.2026, kam es zwischen 16.00 Uhr und 20.30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Lönsstraße in Unna.
Die bislang unbekannten Täter gelangten vermutlich durch Aufhebeln der Balkontür in die Wohnung im ersten Obergeschoss.
Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
