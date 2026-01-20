PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisste 12-jähriges Mädchen aus Rostock konnte wohlbehalten aufgefunden werden - Löschung Öffentlichkeitsfahndung

Rostock (ots)

Die seit dem 18.01.2026 gegen 18 Uhr vermisste 12-jährige Mädchen aus
Rostock - siehe Pressemitteilung:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6199308
konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der 
Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um 
Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen 
Daten.

 

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

