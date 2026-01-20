POL-HRO: Vermisste 12-jähriges Mädchen aus Rostock konnte wohlbehalten aufgefunden werden - Löschung Öffentlichkeitsfahndung
Rostock (ots)
Die seit dem 18.01.2026 gegen 18 Uhr vermisste 12-jährige Mädchen aus Rostock - siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6199308 konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen Daten. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock
