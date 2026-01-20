POL-HRO: Vermisste 12-jähriges Mädchen aus Rostock konnte wohlbehalten aufgefunden werden - Löschung Öffentlichkeitsfahndung

Menzendorf (LK NWM) (ots) - Die Löscharbeiten nach einem Garagenbrand in Menzendorf sind beendet. Bei dem Brand wurde eine Person leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Garage sowie ein darin abgestellter PKW durch das Feuer zerstört. Angrenzende Wohnhäuser sind nach derzeitigem Stand nicht ...

