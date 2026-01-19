Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Garagenbrand in Menzendorf - Löscharbeiten beendet

Menzendorf (LK NWM) (ots)

Die Löscharbeiten nach einem Garagenbrand in Menzendorf sind beendet.

Bei dem Brand wurde eine Person leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Garage sowie ein darin abgestellter PKW durch das Feuer zerstört. Angrenzende Wohnhäuser sind nach derzeitigem Stand nicht betroffen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz befanden sich rund 60 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Dassow, Grieben, Schönberg, Menzendorf, Lokwisch, Mallentin sowie Papendorf. Einzelne Kräfte verblieben zur Brandwache vor Ort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell