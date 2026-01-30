Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durch

Schwerte (ots)

Am vergangenen Freitag (23.01.2026) kontrollierten Polizeibeamte der Wache Schwerte zwischen 06.00 Uhr und 14.00 Uhr den Verkehr innerhalb des Stadtgebietes.

Eine Kontrollstelle war an der Schützenstraße/Bethunestraße. Dort konnten zwei Verkehrsteilnehmer dabei beobachtet werden, wie sie bei rotlichtanzeigender Ampel den Kreuzungsbereich befahren hatten.

An der Ruhrtalstraße waren insgesamt 15 Verkehrsteilnehmende zu schnell unterwegs - für 13 von ihnen gab es ein Verwarnungsgeld, zwei liegen im Ordnungswidrigkeitenbereich.

Eine dritte Kontrollstelle war entlang der Hörder Straße eingerichtet. Dort konnten die Polizeibeamten drei Handyverstöße ahnden, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufnehmen, weil ein Pkw der Marke "Audi RS 3" viel zu laut unterwegs war und zwei Verwarnungsgelder erheben, weil die Fahrenden zu schnell waren. Im Bereich des "Freischütz" wurde der Tagesschnellste mit 78 km/h, anstatt der erlaubten 50 km/h, gemessen. Den Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Bußgeld von 115 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Darüber hinaus wurden zwei Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes und eine Meldung an das Straßenverkehrsamt geschrieben, da die charakterliche Eignung eines Kfz-Führers hinterfragt und bewertet werden muss.

Ebenfalls sehr auffällig an diesem Kontrolltag: mehrere Fahrzeuge waren ohne gültige Hauptuntersuchung unterwegs.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell