Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Senior übergab größeren Geldbetrag an falschen Polizeibeamten - Zeugen gesucht

Unna (ots)

Am Freitag (30.01.2026) zwischen 13:05 und 15:05 Uhr wurde ein 86-jähriger Senior an seiner Wohnanschrift in Unna-Billmerich in der Straße Zum Hach Opfer eines Betrugsfalles. Der Geschädigte erhielt einen Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab und davon berichtete, dass angeblich Diebe in der Nähe unterwegs seien. Der Unbekannte habe dann nach Vorhandensein von Bargeld und Wertsachen gefragt und nach Bestätigung durch den Senior gesagt, dass diese gesichert und die Sicherheit des Hauses überprüft werden müsse. Wenig später sei ein unbekannter Mann erschienen, der ein von dem unbekannten Anrufer vorgegebenes Codewort nannte. Ihn ließ der Senior in sein Haus und übergab ihm einen größeren Geldbetrag, mit dem sich der Mann anschließend entfernte. Der Anrufer am Telefon habe akzentfrei Deutsch gesprochen. Der Abholer wurde wie folgt beschrieben: etwa 28 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, schwarze krause Haare, gebräunter Teint. Auch er habe akzentfrei Deutsch gesprochen.

Die Fahndung nach den Tätern verlief bislang negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert..

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise möglicher Zeugen. Wer hat in der fraglichen Zeit zwischen 12:30 und 15:10 Uhr in Unna-Billmerich verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Und nochmals einige Verhaltenstipps zu Ihrer Sicherheit: Bitte reden sie mit Nachbarn und älteren Angehörigen über diesen Vorfall und sensibilisieren sie diese. Sprechen Sie nicht am Telefon mit Fremden über Ihre finanziellen Verhältnisse und Vorhandensein von Bargeld und Wertsachen. Beenden Sie sofort von sich aus aktiv ein solches eingehendes Telefonat, in dem sie selber auflegen und wählen sie danach sofort eigenhändig den Notruf 110 zur Meldung des Vorfalles an die echte Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell