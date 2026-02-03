Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Tierabfälle am Waldrand entsorgt

Am Montag fand eine Spaziergängerin bei Ingoldingen Säcke mit Tierresten eines Schafes. Die hatte ein Unbekannter in den vergangen Tagen entsorgt.

Ulm (ots)

Kurz nach 8.45 fand eine Spaziergängerin zwei Plastiksäcke und eine Kartonage am Waldrand neben der Verbindungsstraße von Voggenreute in Richtung Reute. In den Säcken befanden sich Schafsfelle und Schlachtabfälle. Die Frau handelte richtig und verständigte die Polizei. Die kam und nahm die Ermittlungen auf. Die Ermittler gehen davon aus, dass die tierischen Überreste wohl wenige Tage vor dem Fund dort illegal entsorgt wurden. Der Polizeiposten Bad Schussenried (Tel. 07583/942020) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben insbesondere zu den Säcken und der grünen Kartonage machen können. Die Gemeinde veranlasste die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle. Das Veterinäramt wird informiert.

Hinweis der Polizei:

Tierkörper, Schlachtabfälle und andere tierische Nebenprodukte können zu einem Risiko für die Gesundheit von Mensch und Tier werden, sofern sie nicht fachgerecht entsorgt werden. Daher besteht für diese Materialien eine Beseitigungspflicht. Der Weg der Entsorgung ist dabei genau vorgegeben. Das entsorgen von toten Nutztieren im Wald stellt eine Ordnungswidrigkeit nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) dar, die mit Geldbußen bis zu einhunderttausend Euro geahndet werden können.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

