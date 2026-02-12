POL-NOM: Diebstahl eines E-Scooters

Northeim (ots) - Northeim, Kreisstraße 404 zw. Wiebrechtshausen und Edesheim, Mittwoch, 11.02.2026, 13.00 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Mittwoch befuhr eine 47-jährige Kalefelderin die Kreisstraße 404 aus Wiebrechtshausen in Richtung Edesheim. In einer Rechtskurve kam sie aufgrund der nassen Fahrbahn mit ihrem Auto ins Schleudern und geriet in den rechts befindlichen Straßengraben. Dort kollidierte sie mit einem Baum. Vor Ort ...

mehr