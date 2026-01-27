Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Diesel entwendet
Bad Münstereifel (ots)
Im Zeitraum von Freitag (23. Januar), 16 Uhr, bis Montag (26. Januar), 8 Uhr, entwendeten Unbekannte Diesel aus einem Baustellenfahrzeug in der Von-Goltstein-Straße in Bad Münstereifel-Mahlberg.
Insgesamt wurden circa 70 Liter Diesel aus einem Bagger entwendet. Hierzu wurde der Tankdeckel vom Fahrzeug aufgebrochen.
Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Euro-Bereich.
Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.
