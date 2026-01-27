Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision im Kreuzungsbereich

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Montag (26. Januar) kam es um 19.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Billiger Straße in Euskirchen.

Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr die Billiger Straße von Euskirchen-Billig kommend in Fahrtrichtung der Euskirchener Innenstadt.

Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen die Straße Eifelring in Fahrtrichtung der Kommerner Straße.

Im Kreuzungsbereich missachtete der 44-Jährige eine rote Ampel und kollidierte mit dem von rechts kommenden 61-jährigen Pkw-Fahrer.

Der 61-Jährige wurde bei der Kollision verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell