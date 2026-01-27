PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision im Kreuzungsbereich

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Montag (26. Januar) kam es um 19.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Billiger Straße in Euskirchen.

Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr die Billiger Straße von Euskirchen-Billig kommend in Fahrtrichtung der Euskirchener Innenstadt.

Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen die Straße Eifelring in Fahrtrichtung der Kommerner Straße.

Im Kreuzungsbereich missachtete der 44-Jährige eine rote Ampel und kollidierte mit dem von rechts kommenden 61-jährigen Pkw-Fahrer.

Der 61-Jährige wurde bei der Kollision verletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

