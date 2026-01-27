Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Kollision im Kreuzungsbereich
Euskirchen (ots)
Am gestrigen Montag (26. Januar) kam es um 19.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Billiger Straße in Euskirchen.
Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr die Billiger Straße von Euskirchen-Billig kommend in Fahrtrichtung der Euskirchener Innenstadt.
Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen die Straße Eifelring in Fahrtrichtung der Kommerner Straße.
Im Kreuzungsbereich missachtete der 44-Jährige eine rote Ampel und kollidierte mit dem von rechts kommenden 61-jährigen Pkw-Fahrer.
Der 61-Jährige wurde bei der Kollision verletzt.
