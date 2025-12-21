Feuerwehr Essen

FW-E: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - E-Herd in Brand geraten

Essen-Katernberg, Schonnebeckhöfe, 20.12.2025, 09:31 Uhr (ots)

Am gestrigen Samstagmorgen, dem 20. Dezember 2025, wurde die Feuerwehr Essen um 9:31 Uhr über den Notruf 112 zu einer unklaren Rauchentwicklung aus einem Fenster im 2. Obergeschoss eines großen Mehrfamilienhauses alarmiert. Anruferinnen und Anrufer hatten zuvor Rauch wahrgenommen und den Notruf gewählt.

Umgehend entsandte die Leitstelle zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Essen-Katernberg zur Einsatzadresse. Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage: Aus einem Fenster im 2. Obergeschoss drang sichtbar Rauch.

Die Einsatzleitung leitete sofort Maßnahmen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ein. Glücklicherweise hatten alle Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Der Brand in der betroffenen Wohnung konnte durch die Einsatzkräfte schnell mit einem Strahlrohr unter Kontrolle gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein E-Herd Feuer gefangen; die Flammen griffen auf die Küchenzeile über. Vier Personen wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Straße Schonnebeckhöfe vollständig gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Katernberg rund 1,5 Stunden im Einsatz.

